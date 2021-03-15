Концертный зал построят к концу 2022 года в центре «Сириус»

Концертный зал на базе центра «Сириус» будет построен к концу 2022 года. Этот вопрос поднимался в понедельник на встрече Владимира Путина с главой фонда «Сириус» Еленой Шмелевой.

«Программа развития концертного зала уже обсуждается с ведущими деятелями искусства. Новая международная музыкальная площадка поможет реализовать возможности талантливых музыкантов, артистов из всех регионов России», — сообщила руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, рассказало РИА «Новости».

Президент поинтересовался, на сколько мест будет рассчитан зал и когда его построят. Шмелева ответила, что он вмещает 1200 человек в основном зале и 300 — это вторая сцена. В планах также литературно-художественная гостиная, где будет арт-галерея.

Также она рассказала, что завершить строительство планируется в IV квартал 2022 года. Шмелева добавила, что концертный зал расположится возле главного входа на федеральную территорию — будет открывать «Сириус». Она сообщила, что сейчас подходит к концу строительство шестого этажа объекта, сформирован художественно-экспертный совет.

Глава государства в декабре подписал закон о создании федеральной территории «Сириус» в городском округе Сочи. Инициатива направлена на реализацию положений обновленной Конституции, согласно которым в стране можно создавать федеральные территории с особым порядком управления. «Сириус» будет обладать экономической независимостью, иметь свои органы власти, собственный бюджет и имущество. По словам депутата Госдумы Павла Крашенинникова, данный проект принесет положительные результаты для всей страны.