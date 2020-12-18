Концертный зал Красноярска оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за концерта Zivert

Концертный зал Grand Hall Siberia в Красноярске должен выплатить 200 тысяч рублей в качества штрафа. Во время выступления певицы Zivert там не соблюдались требования профилактики коронавируса.

«ООО „Гранд холл“ назначен штраф 200 тысяч рублей за проведение концерта певицы Zivert с нарушением требований по профилактике новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, опубликованного в Telegram.

В ведомстве объяснили, что во время проверки найдена нарушения санитарного законодательства. Материалы административного производства отправили в суд. Районный суд Красноярск принял решение оштрафовать зал.

Концерт Zivert в Красноярске прошел 4 декабря. После этого в соцсетях появилось видео с выступления. На кадрах видно, что не все зрители сидят в масках. Также непонятно, была ли в зале шахматная рассадка. Администрация Grand Hall Siberia подчеркивала, что помещение было не было полностью заполнено. Из 1700 кресел заняты оказались только 850.

Большой общественный резонанс вызвал концерт Басты в Санкт-Петербурге в разгар пандемии. Рэпер собрал там «Ледовый дворец», который в итоге тоже оштрафовали.