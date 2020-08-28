Концертный директор Николаева прокомментировал петицию о запрете песни «3е сентября»

Она не поняла, зачем запрещать эту песню, если в ней нет ничего противозаконного. Доронина предположила, что это просто шутка.

«Что это за бред какой-то? Есть песня „С Новым годом“, может, ее тоже запретить, потому что Новый год у нас будет, а это гимн этого праздника?» — сказала Доронина.

Ранее Юрий Лоза прокомментировал петицию с требованием запретить песню «3е сентября». По его словам, претензии необходимо предъявлять авторам песни, чтобы они забрали права на ее исполнение. Исполняет ее не только Михаил Шуфутинский, поэтому он в этой истории ни при чем.

Петиция появилась на портале Change.org. Она адресована депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга и ее автор просит запретить песню Михаила Шуфутинского «3е сентября».

Создатель петиции объяснил это тем, что песня уже всем надоела. Также он пожаловался, что 3-го сентября все соцсети заполнены мемами на тему этой песни.