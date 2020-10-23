Концертную площадку «Адреналин Стадиум» закрыли в Москве из-за COVID-19

«Адреналин Стадиум» — популярная концертная площадка, которая вмещает до семи тысяч зрителей. На ее странице «ВКонтакте» сказано, что выступления группы «Дайте танк», запланированные на 23 и 24 октября, «переносятся в связи с ростом заболевших коронавирусом». Новая дата концертов «появится в ближайшее время». Об отмене других выступлений клуб не сообщал.

По данным оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, на одном из концертов в «Адреналин Стадиуме» «выявили нарушения масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования, а также норм дезинфекции помещений». Теперь клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

По словам представителя столичного управления Роспотребнадзора, помимо того, что посетители были без масок, в клубе «отсутствовала разметка социального дистанцирования» и не было необходимого количества антисептиков.