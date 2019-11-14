Концертмейстер Мариинского театра скончалась в Петербурге
Наталия Домская, пианистка и концертмейстер Мариинского театра скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу театра.
Представители театра рассказали, что Домская умерла 12 ноября.
В Мариинском театре выпускница Ленинградской консерватории работала с 1980 года. Коллеги вспоминают концертмейстера как человека, «всю свою профессиональную карьеру» посвятившего театру.
ИА «Невские новости» напомнило, что Домская принимала участие в постановке оперных спектаклей, включая «Евгения Онегина» и «Пиковую даму», а также отвечала за подготовку таких опер, как «Очарованный странник», «Огненный ангел» и «Царь Эдип».