Концертмейстер Мариинского театра скончалась в Петербурге

Представители театра рассказали, что Домская умерла 12 ноября.

В Мариинском театре выпускница Ленинградской консерватории работала с 1980 года. Коллеги вспоминают концертмейстера как человека, «всю свою профессиональную карьеру» посвятившего театру.

ИА «Невские новости» напомнило, что Домская принимала участие в постановке оперных спектаклей, включая «Евгения Онегина» и «Пиковую даму», а также отвечала за подготовку таких опер, как «Очарованный странник», «Огненный ангел» и «Царь Эдип».