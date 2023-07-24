Общество 24 июля 2023, 17:53 Концерт в честь Дня ВМФ проведут на Дворцовой площади в Петербурге

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В Санкт-Петербурге 30 июля на Дворцовой площади пройдет концерт в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Для горожан и гостей города выступит Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота России имени Н. А. Римского-Корсакова, ансамбль песни и пляски Западного военного округа, детский хор телевидения и радио Петербурга и другие артисты.

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Режиссер Валерий Кудашов рассказал, что концерт будут транслировать на экранах, чтобы люди с набережной могли смотреть за выступлением приглашенных артистов.