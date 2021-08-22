Концерт, салют и шоу дронов. Как Нижний Новгород отметил 800-летие
Нижний Новгород отметил 800-летие. Праздник охватил весь город. Горожан ждали выступления артистов, танцевальные шоу, розыгрыши призов, и многое другое. В завершении праздника отгремел салют. Жители и гости города делились в соцсетях кадрами с торжественных мероприятий.
На опубликованных кадрах можно увидеть украшенные улицы города, салют и шоу дронов, которое было устроено в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
В крупнейший город Поволжья прибыл президент России Владимир Путин. Глава региона впервые пригласил президента России на празднование 800-летия Нижнего Новгорода во время рабочей встречи в Сарове в ноябре 2020 года.
По данным пресс-службы Кремля, Путин посмотрит на результаты глобальной реконструкции Нижегородского кремля, посетит парк отдыха «Швейцария», где прошло благоустройство. Кроме того, российский лидер посетит торжественное гала-шоу «Начало нового».
Нижний Новгород основал князь Юрий Всеволодович в 1221 году в месте слияния Оки и Волги. Это место называется Стрелка и является одной из достопримечательностей города наряду с Чкаловской лестницей и Нижегородским кремлем.