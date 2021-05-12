Концерт Моргенштерна в Петербурге отменили после жалоб родителей

Концерт Моргенштерна, который должен был пройти 16 мая в Санкт-Петербурге, отменили. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, отмены мероприятия добились родительские организации. Обращения они направляли властям города и организаторам выступления, сообщил ТАСС. Мизулина пояснила, что беспокойство из-за концерта было связано с тем, что рэпер может пропагандировать наркотики.

«На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменен», — заключила она.

Организаторы концерта пока никак не прокомментировали сообщения ЛБИ. Со стороны Моргенштерна также не последовало никакой реакции.

В апреле в отношении музыканта возбудили административное дело из-за возможной пропаганды наркотических веществ. Поводом для привлечения артиста к ответственности стало заявление экс-депутата ЛДПР Дмитрия Носова. Его обеспокоили клипы певца на песни «Розовое вино-2» и Family.

Сам Моргенштерн высмеял эти подозрения. Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что его клиент с обвинениями не согласен. Юрист добавил, что по делу будет назначен ряд экспертиз.