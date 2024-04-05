Общество 05 апреля 2024, 18:57 Концерт «Любэ» в Тюмени отменили за несколько часов до начала Концерт группы «Любэ» в Тюмени перенесли на 29 мая из-за болезни Расторгуева Photoagency Interpress / Global Look Press

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В Тюмени перенесли концерт группы «Любэ», который должен был пройти 5 апреля, из-за возникших у фронтмена коллектива Николая Расторгуева проблем с сердцем. Мероприятие состоится 29 мая, сообщили на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Концерт группы „Любэ“, запланированный в Тюмени на 5 апреля 2024 года, перенесен на 29 мая 2024 года в связи с болезнью артиста», — заявили организаторы.

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О состоянии Расторгуева не уточняется. Сообщение появилось примерно за шесть часов до начала мероприятия. Организаторы добавили, что купленные на концерт билеты будут действительны на новую дату.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Расторгуева положили в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. Жена артиста уточнила, что обследование носит плановый характер.