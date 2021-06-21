Концерт группы «Руки Вверх!» стал ковидным кошмаром. Ответственность за это возложили на организаторов

Волгоград стал единственным городом России, который разрешил провести стадионный концерт Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!». Изначально тур планировался в 2020 году, но из-за пандемии его перенесли. Из-за ухудшения эпидемической ситуации разрешение на проведение концерта дали только власти Волгограда.

Видео с места событий появилось в Instagram-аккаунте коллектива.

На опубликованных кадрах видно, что большая часть публики пришла на концерт без масок. О соблюдении социальной дистанции говорить также не приходится.

Представители мэрии Волгограда в беседе с РИА «Новости» заявили, что со своей стороны сделали все: при входе на стадион установили санитайзеры с антисептиком, плюс каждый зритель при входе получал маску. За то, что происходило на стадионе, по мнению властей, отвечали организаторы концерта.

Согласно данным оперативного штаба, ежедневно в Волгоградской области фиксируют от 80 до 90 случаев заражения коронавирусом. При этом на прошлой неделе в регионе начался рост выявления заболевших.

Как отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, регион входит в третью волну пандемии, поэтому нужно ускорить темпы вакцинации, приготовиться к разворачиванию коечного резерва и докупить средства индивидуальной защиты и лекарства.