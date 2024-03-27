Общество 27 марта 2024, 18:32 Концерт группы «Пикник» в Петербурге пройдет при усиленной охране Меры безопасности усилили перед концертом группы «Пикник» в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Перед концертом группы «Пикник» в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге приняли дополнительные меры безопасности. У входа и вокруг здания разместили специальные подразделения правоохранительных органов, в том числе кинологов с собаками. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

За полтора часа до начала мероприятия у главного входа в БКЗ появились автомобили полиции, автобус ГУ МВД и Росгвардии. Лиговский проспект, ведущий к концертному залу, перекрывать не стали.

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Концерт в Санкт-Петербурге посвятят памяти жертв террористической атаки в Crocus City Hall. Все собранные во время концерта средства направят на поддержку пострадавших и родственников погибших.

Теракт произошел перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. В зал в Красногорске ворвались вооруженные люди. Они открыли огонь по посетителям. По последним данным, погибло не менее 139 человек.