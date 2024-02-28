28 февраля 2024, 18:55
Концерт группы «Кино» отменили в Дубае
Концерт воссозданной группы «Кино» в Дубае отменили по решению организаторов
В Дубае отменили концерт группы «Кино», которую воссоздал сын Виктора Цоя в 2022 году. Об этом сообщили на странице в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Изначально концерт был запланирован на 7 марта. Тем не менее на сайте группы указаны концерты в других городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, которые проведут с апреля по июль.
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«Концерт в Дубае отменен по решению организаторов. За возвратом средств обратитесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов», — написали представители группы.
Ранее концерт Slava Marlow отменили в Воронеже.
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Дубай
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