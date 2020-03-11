    11 марта 2020, 16:44

    Концерт Егора Крида попал в зону риска из-за коронавируса

    Ольга Ситникова

    Московский концерт российского певца Егора Крида могут отменить из-за угрозы эпидемии коронавируса. Мероприятие планировали провести 21 марта во дворце спорта «Мегаспорт». Об этом сообщил РИА ФАН со ссылкой на источник.

    Также предполагается, что отменят массовые мероприятия, которые хотели провести в марте в «Крокус-Сити» и Кремле.

    ГБУ «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» столичного департамента спорта заявила, что отказывается проводить три спортивных турнира. Соответствующее заявление направили руководству компании «Концерт.Ру». Отменить решили соревнования по сноуборду, тяжелой атлетике и скалолазанию.

    Покупателям должны вернуть деньги за билеты, если мероприятия не перенесут на другую дату.

    Однако организаторы не получат материальную помощь за убытки. Они уже обратились в мэрию Москвы и лично к главе столицы Сергею Собянину.

    Ранее проведение спортивных, зрелищных и прочих массовых мероприятия запретили до конца марта. Согласно указу Сергея Собянина, количество участников не должно превышать пять тысяч человек.