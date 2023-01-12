Общество 12 января 2023, 11:17 Концерн «Калашников» показал рекордные результаты по производству оружия «Калашников»: дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет РИА «Новости»

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Прошедший год стал для концерна «Калашников» самым результативным по объему выполнения госконтрактов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В целом дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года», — говорится в сообщении.

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Оружейники России в 2022 году выполнили 45 госконтрактов, по линии военно-технического сотрудничества исполнили 24 договора.

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«Это самые большие договоры в истории предприятия», — добавили в концерне.

«Калашников» выпустил новые изделия, среди которых 5,56-миллиметровый автомат Калашникова АК-19, 9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, самозарядный охотничий карабин «Сайга-9» с элементами ЭВО и самозарядный охотничий карабин TR3 с элементами ЭВО.

«В сегменте освоения новой военной и гражданской продукции, налаживания серийного производства „Калашников“ выпустил первую партию 7,62×54-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ)», — сообщила пресс-служба концерна.

Ранее концерн «Калашников» на испытательном полигоне показал работу пистолета-пулемета Калашникова ППК-20.