Концерн BASF к июлю почти полностью прекратит деятельность в России и Белоруссии

Германский химический концерн BASF решил к началу июля прекратить оставшуюся деятельность на территории России и Белоруссии. Исключение будет сделано для бизнеса по производству продуктов питания, заявили в компании.

В начале марта BASF объявил, что прекращает новые операции в России и Белоруссии. Теперь совет исполнительных директоров принял решение также свернуть оставшуюся деятельность компании, написал ТАСС.

«Исключением из этого решения является бизнес по поддержке производства продуктов питания, поскольку текущая ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис», — пояснили в компании.

На территории России и Белоруссии в BASF работают 684 сотрудника. Концерн будет оказывать им поддержку до конца этого года. В 2021 году на Россию и Белоруссию приходилось порядка 1% общего объема продаж компании.