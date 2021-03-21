Концепцию профилактики правонарушений подростков утвердили в России

Правительство утвердило концепцию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Распоряжение Кабмина будет действовать до 2025 года.

«В абзаце втором (Утвердить прилагаемые: Концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года — ред.) слова «до 2020» заменить словами «до 2025», — сказано в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Разработанный документ представляет собой систему принципов и взглядов, применяемых в работе с подростками. Концепция включает в себя основные методы совершенствования системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

«Особого внимания требуют такие антиобщественные действия как запугивание, травля (буллинг) ребенка со стороны одноклассников, распространение лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые нередко воспринимаются как норма не только детьми, но и жертвами такого поведения», — отмечается в документе.

В начале 2020 года в России проживали 30,37 миллиона несовершеннолетних. В 2019 году участниками преступлений стали 37,9 тысячи подростков. Годом ранее таких людей насчитывалось 40,8 тысячи.