Концепции комплексной реабилитации людей с инвалидностью примут в России осенью

Концепцию комплексной реабилитации людей с инвалидностью, которая должна помочь развитию программ сопровождаемого проживания в РФ, должны принять на федеральном уровне уже осенью. Такое заявление сделала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«На федеральном уровне для развития сопровождаемого проживания разработана концепция комплексной реабилитации и абилитации (формирование способностей к бытовой и профессиональной деятельности — прим. ред.). Мы рассчитываем, что она осенью текущего года на федеральном уровне будет принята», — заявила она во время посещения инклюзивного арт-поместья «Новые берега» в Пензенской области. Ее процитировал ТАСС.

Баталина отметила, что сейчас концепцию согласовывают на межведомственном уровне. Система должна стать базовой отправной точкой, нормативной основой для развития сопровождаемого проживания в стране.

Она напомнила, что у людей с ограниченными возможностями в данный момент есть два варианта проживания — в интернате или дома в семье или с опекунами. Сопровождаемое проживание будет еще одним вариантом для совместного, открытого, свободного, равноправного проживания, но не дома.

Замминистра подчеркнула важность существования инфраструктуры для сопровождаемого проживания. Наиболее успешно эта систем, по ее словам развивается в Пензенской области. Также проект развивается в Ульяновске и некоторых других городах.

В 2022 году в Пензенской области запустят программу долговременного ухода. В проекте сейчас участвуют 24 региона.