Концентрация сероводорода увеличилась в воздухе в Нижнем Тагиле

В районе железнодорожного вокзала Нижнего Тагила концентрация сероводорода в воздухе увеличилась в два с половиной раза. Специалисты провели замеры при помощи прибора «Геолан-1П» в несколько заходов. Об этом сообщило издание TagilCity.ru.

Сероводород относится к третьему классу опасности. По словам специалистов, это вещество негативно влияет на нервную и дыхательную системы. Человек может испытывать головокружение, боли в голове или бессонницу, написал сайт kp.ru.

В промышленной зоне Нижнего Тагила замеры регулярно показывают превышение по ПДК вредных веществ. Связано это с наличием крупных металлургических предприятий в городе.