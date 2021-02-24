СМИ: цены на смартфоны снизили до конца марта

Крупные российские ретейлеры снизили цены на смартфоны в преддверии 23 Февраля и 8 Марта. Демпинговую войну начал МТС, к нему присоединились DNS и «М.Видео», сообщил «Известиям» источник на рынке.

По данным издания, iPhone 12 pro Max с объемом памяти 256 гигабайт можно купить по акции за 110 тысяч рублей, тогда как на официальном сайте Apple он стоит на 10 тысяч дороже. Складной флагман Samsung Galaxy Z Fold 2 доступен за 155 тысяч рублей вместо 180 тысяч на сайте МТС.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, большие скидки вызваны невысокими продажами смартфонов в начале года. При этом скидки к «гендерным праздникам» обычно распространяются на бюджетные устройства, поскольку самые дорогие подарки россияне делают на день рождения и Новый год, добавил он.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что цены вернутся к прежнему уровню в конце марта, после чего могут вырасти. Сейчас компании, по его словам, выставляют на распродажу в основном Samsung и Xiaomi — смартфоны, которые есть в запасе.