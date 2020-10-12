Контрольные на удаленке предложили отменить в российских школах

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить контрольные для школьников на удаленке из-за вспышек коронавируса. Она поделилась своей идеей с вице-премьером России Татьяной Голиковой в письме.

«Прошу вас рассмотреть возможность ввода моратория на проведение контрольных работ и итоговых срезов во время дистанционного режима обучения. Провести эти мероприятия будет логичнее после окончания вспышек эпидемии в России и уже в штатном режиме», — говорится в письме Строковой. Его текст приводит РИА «Новости».

Депутат уверена, что во время дистанционной учебы школьник может свободно пользоваться интернетом. При таких условиях проводить контрольные бессмысленно: ученики будут искать ответы на вопросы в Сети, поэтому объективно оценить уровень их знаний не получится. Во время обычных занятий учитель легко может проследить, чтобы ученики выполняли задания самостоятельно.

Ранее президент России Владимир Путин во время беседы с российскими преподавателями в День учителя прокомментировал слухи о том, что школы в России в будущем могут полностью перейти на удаленку. Российский лидер назвал подобные разговоры несерьезными.