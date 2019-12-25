Контрольно-счетная палата Петербурга вновь проверит «Газпром Арену»

По данным издания, КСП начала проверку «Газпром Арены» в декабре прошлого года. В апреле 2019-го ее пришлось приостановить из-за того, что между подрядчиками и заказчиками возобновились судебные разбирательства.

«После их завершения проверка будет продолжена. Думаю, это произойдет уже скоро», — предположил Лопатников.

Он напомнил, что с первых дней строительства КСП вела мониторинг стадиона вместе со Счетной палатой и выдавала на каждом этапе экспертное заключение для депутатов, губернатора и заказчика.