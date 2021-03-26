Контрольно-счетная палата начала проверку мемориального кладбища в Петербурге

Представители Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга начали проверку финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения «Пискаревское мемориальное кладбище», сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КСП.

«Специалисты палаты дадут оценку законности, эффективности и целевого использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга за 2019–2021 годы. Ежегодно учреждение получает порядка 100 миллионов рублей из городской казны», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что на 2021 год плановый показатель составляет около 94 миллионов рублей. В КСП подчеркнули, что Пискаревское мемориальное кладбище — одно из мест массовых захоронений погибших в период блокады Ленинграда. Проверка будет окончена 7 мая.