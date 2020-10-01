Контролерам в метро разрешили выписать штраф за отсутствие маски и перчаток

В Кодексе об административных правонарушениях прописана статья «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Она касается территорий, где существует риск угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Согласно ей, нарушителям выписывают штрафы в размере от тысячи до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Административное приостановление деятельности на срок до 90 суток касается, в частности, магазинов.

Сотрудники Мосгортранса имеют право привлечь пассажиров к административной ответственности за отсутствие маски и перчаток. Это предусмотрено постановлением правительства и указом мэра Москвы Сергея Собянина.

«Конечно, нигде не предусмотрено, как вы ее должны носить. Должны ли вы маску надевать на нос, или вы просто на рот ее одеваете и до носа она не достает, эта маска, например. Таких тоже достаточно много случаев. Но в таких ситуациях, как правило, штрафы не выписывают. Когда видят, что маска у вас в принципе есть, вы ее как-то носите», — рассказа Плетнев.

На оплату штрафа отводится срок, как и для другого административного правонарушения. Оплатить штраф можно онлайн, через мобильное приложение или в отделении банка.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала штрафовать магазины, где обслуживают посетителей без масок и перчаток. Пассажирам общественного транспорта в Московской области уже выписали штрафов на 10 миллионов рублей, а в столице — на 85 тысяч. В Санкт-Петербурге проверять наличие индивидуальных средств защиты разрешили еще и сотрудникам Росгвардии.