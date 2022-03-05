Контроль за транспортом в Ростове-на-Дону усилен

Во всех въездах в Ростов-на-Дону усилен контроль за транспортом в целях повышения безопасности. Об этом заявил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, его слова привел ТАСС.

«В целях повышения безопасности граждан на всех въездах в город Ростов-на-Дону, а также по территории федеральной трассы М4 „Дон“ усилен контроль за транспортом», — рассказал Тюрин.

Также правоохранительные органы организовали 11 постов, где проводят проверку и досмотр транспортных средств и водителей. В усиленном режиме трудятся подразделения Росгвардии.

Представитель правительства подчеркнул, что въезд в город не ограничен.