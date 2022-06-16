Контроль за спиртосодержащими лекарствами усилят в России

В России усилят контроль за спиртосодержащими препаратами. Таким образом власти предполагают бороться с окололегальными рынками сбыта. Об этом сообщили «Известия». По имеющимся данным, из-за контрафактной продукции ежегодно умирают десятки человек.

Функции контролеров на себя возьмут Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с Росалкогольрегулированием (РАР). В рамках этой деятельности РАР получит доступ к системе «Честный знак»..

«Соглашение о доступе к информации „Честного знака“ о спиртосодержащих препаратах позволит прослеживать движение спирта от начального производства вплоть до потребителя, что полностью исключит возможность сбыта спиртосодержащих препаратов в нелегальных целях», — пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Спиртосодержащие лекарства — это препараты для медицинского и ветеринарного применения в жидкой форме, содержащие субстанцию этилового спирта. По мнению экспертов, усиление контроля в этой отрасли нужно, потому что известны случаи использования лекарств в качестве основы при производстве контрафактного алкоголя.

При этом знатоки подчеркивают, что сегодня легальная и нелегальная водка «никак не конкурируют»: у каждой из них свой потребитель из-за существенной разницы в цене — примерно в 2,5 раза. Для первого покупка контрафакта станет «падением», а для второго покупка легальной продукции — «непозволительной роскошью». И если уничтожить рынок нелегальной водки, легальной больше не станет — останутся люди, у которых нет денег на нее, а значит, по той же цене они станут покупать другую продукцию кустарного производства. А это может быть еще хуже, резюмируют эксперты.