Контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19 усилили в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве стало больше контролировать выполнение противоэпидемических мероприятий в городе из-за осложнившейся эпидемической ситуации. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции управление Роспотребнадзора по городу Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города», — сказано в сообщении.

За последние сутки в российской столице выявили 5700 новых случаев коронавируса. За 24 часа госпитализировали 1598 человек. Выздороветь удалось 5700 больным, скончались 73. Сейчас на ИВЛ находятся 639 пациентов. Всего в России COVID-19 за последние сутки подтвердился у 33 740 человек, скончались 1015 — это антирекорд за всю пандемию.

Вице-премьер Татьяна Голикова в связи со сложной эпидемической ситуацией предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, в некоторых регионах мера может начать действовать с 23 октября. Также она выступила с идеей давать работникам два выходных для вакцинации. Свои предложения она представит президенту РФ Владимиру Путину 20 октября на совещании.