Контроль за продажей воды в вендинговых автоматах усилят

В России работают около 30 тысяч автоматов, продающих воду, однако контроль за качеством этой воды довольно слабый. Теперь его планируют усилить, рассказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

В российскую Ассоциацию производитель воды в розлив входят несколько десятков компаний. За качеством воды они пристально следят. Благодаря такому подходу к проблеме сегодня нет массовых случаев жалоб от потребителей на качество питьевой воды из автоматов. Поэтому покупать такую воду можно.

«Однако я убежден, что контроль за продажей воды в вендинговых автоматах должен быть усилен и осуществлять его должны государственные органы. Сложность же в том, что законодательная база для такого контроля пока не создана. Именно этим и должна заняться наша рабочая группа в палате регионов совместно с Правительством в предстоящую осеннюю сессию», — рассказал Митин.