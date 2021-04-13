Контроль за продажей органических товаров призвали усилить в России

На полках российских магазинов оказалось много органических товаров без сертификатов. Среди них есть те, которые не внесли в Единый государственный реестр производителей органической продукции, а этого требует закон. Обратить внимание на проблему главу Роспотребнадзора Анну Попову попросил в письме сенатор Алексей Белоусов.

«Продажа несертифицированной органики может угрожать здоровью потребителей, а также нарушает условия конкуренции на рынке», — приводит «Парламентская газета» слова Белоусова.

Он напомнил, что закон об органической продукции вступил в силу в 2018 году. Согласно документу, производители могут разместить на упаковке маркировку о том, что это органика, только после подтверждения сертификата соответствия.

«Согласно приказу Роспотребнадзора, доказательством того, что продукция соответствует критериям органической, является сертификат, который подтверждает, что данные о ее производителе занесены в Единый государственный реестр», — добавил сенатор.

Председатель Союза потребителей Петр Щелищ отметил, что производители часто пишут на упаковках названия с приставками «био» и «эко», однако на деле ничем это не доказывают и просто пользуются увлечением людей такой продукцией. По его словам, в России сейчас нет эффективного метода борьбы с этим явлением.

Ранее эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский предупредил, что фермерские продукты могут быть не менее опасны, чем их магазинные аналоги.