Контроль за применением кассовых аппаратов на рынках усилят в РФ

Контроль за применением кассовых аппаратов на продовольственных рынках усилят в России. Представители Минфина уверены, что благодаря этому удастся защитить права потребителей, сообщило радио «Говорит Москва».

Кроме этого, более серьезный подход к наблюдению за пользованием кассами поможет в борьбе с недобросовестными продавцами. Например с теми, кто реализует нелегальные и санкционные товары. Уточняется, что в настоящее время в законе недостаточно конкретно установлен ряд случаев, когда можно не использовать кассовые аппараты.

«Реализация предлагаемых изменений позволит сократить теневой оборот товаров на розничных рынках, исключить случаи недобросовестного поведения их участников», — отметили в министерстве.

Помимо прочего, это поможет реализовать задачу руководства страны по формированию качественного мониторинга цен на товары благодаря автоматизированной системе учета выручки.