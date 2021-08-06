Контроль за плесенью на продуктах предложили ужесточить в России

Продукты в магазинах необходимо строже проверять на наличие разных видов плесени. Об этом заявил Национальный союз защиты прав потребителей, обратившийся к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Представители союза написали Мишустину письмо с предложением ужесточить контроль за продуктами в магазинах. Они попросили поручить Роспотребнадзору провести инспекции торговых точек, чтобы выявить источники распространения плесени.

«Сегодня заплесневелые фрукты, овощи, орешки, сухофрукты и другие продукты без труда можно встретить практически в любом супермаркете. Это означает, что проблема контроля по-прежнему крайне актуальна», — привела газета «Известия» слова главы Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина.

Он подчеркнул, что новые партии продуктов попадают в помещения, зараженные плесневыми грибками. В итоге эти товары сами превращаются в источник нового заражения. Речь идет о «черной плесени», которая обостряет течение ковида. Она может привести к мукормикозу, поражающему легкие, носоглотку и глаза. В союзе подчеркнули, что плесень поражает весь продукт, поэтому ее нельзя просто срезать или смыть водой.