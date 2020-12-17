Контроль за операциями с наличными и переводами усилят в России

Как рассказал изданию ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр „Парфенон“» Павел Уткин, новые правила облегчат жизнь легальным бизнесменам. Со следующего года не будут контролироваться операции по анонимным счетам и платежи через небанковские учреждения.

Компании, предпочитающие вести двойную бухгалтерию, лишатся большого количества лазеек. Контроль усилят за операциями, сумма которых превысит 600 тысяч рублей, а также по договорам лизинга. Теперь будут отслеживаться почтовые переводы и снятие наличных со счетов мобильных телефонов суммами от 100 тысяч рублей.

Под особый контроль попадет наличный или безналичный расчет по сделкам с недвижимостью дороже трех миллионов рублей. Эксперты предупреждают, что при совершении таких операций придется подтвердить легальность происхождения денег.

Пристальное внимание уделят наиболее специфичным операциям для банков, организаций в сфере страхования, ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.