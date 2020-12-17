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    17 декабря 2020, 10:11

    Контроль за операциями с наличными и переводами усилят в России

    Екатерина Шамина

    В России 10 января введут новые правила оплаты наличными, переводов, снятия денег в банкоматах. Об этом сообщило ФБА «Экономика сегодня».

    Как рассказал изданию ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр „Парфенон“» Павел Уткин, новые правила облегчат жизнь легальным бизнесменам. Со следующего года не будут контролироваться операции по анонимным счетам и платежи через небанковские учреждения.

    Компании, предпочитающие вести двойную бухгалтерию, лишатся большого количества лазеек. Контроль усилят за операциями, сумма которых превысит 600 тысяч рублей, а также по договорам лизинга. Теперь будут отслеживаться почтовые переводы и снятие наличных со счетов мобильных телефонов суммами от 100 тысяч рублей.

    Под особый контроль попадет наличный или безналичный расчет по сделкам с недвижимостью дороже трех миллионов рублей. Эксперты предупреждают, что при совершении таких операций придется подтвердить легальность происхождения денег.

    Пристальное внимание уделят наиболее специфичным операциям для банков, организаций в сфере страхования, ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.