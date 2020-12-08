Контроль за новыми запретами для жильцов домов в России назвали невыполнимым

Новые запреты ждут владельцев недвижимости в России с 2021 года. Гражданам запретят хранить вещи на цокольных этажах и пользоваться газовой плитой без прохождения технического обслуживания. Но исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева считает, что нововведения ничего не изменят в жизни россиян.

По словам Разворотневой, многие из правил действовали и раньше, поэтому их нельзя в полной мере назвать нововведениями. Например, запрет на использование неисправного газового оборудования существует и сейчас.

«К сожалению, единственное, что пока никто не решил, что делать, если действительно плита неисправна, а у человека нет денег ее заменить. Есть регионы, как Москва, которые за свой счет меняют эти трубы, но таких меньшинство», — отметила исполнительный директор.

Она добавила, что все остальные запреты являются историей, когда правила вводятся, но никто не понимает, за чей счет и каким образом они будут реализовываться.

«Тарифы на содержание общего имущества многоквартирного дома у нас практически не учитывают не только тот перечень работ, которые нужно в обязательном порядке проводить, но и вот эти все новые санитарные правила, правила ценообразования, отраслевые соглашения», — подчеркнула Разворотнева.

Специалист пояснила, что вместо того чтобы посчитать, сколько стоит каждое новое правило, обычно управляющим компаниям говорят, что они как-то должны все обеспечить. При этом тотально проверить выполнение норм невозможно.

«Особенно это касается балконов: как тут проверишь, оставляет там кто-то зажженные сигареты или нет. Но если что-то произойдет, то виноватого благодаря этим правилам быстро определят. Но предотвратить какие-то нарушения точно не удастся», — отметила Разворотнева.

По ее словам, никто не будет добавлять дополнительные деньги в тариф на выполнение этих правил. В итоге все нововведения так и останутся на уровне благих пожеланий.

Ранее эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский сообщил, что в 2021 году россиян ждут новые запреты. Гражданам запретят оставлять свечи и горящие сигареты на балконах и лоджиях. Газовой плитой будет нельзя пользоваться без прохождения технического обслуживания, а цокольные этажи придется освободить от вещей.