Контроль за ношением масок усилили в московском транспорте

В московском транспорте усилен контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщили представители ГКУ «Организатор перевозок».

По данным организации, с начала сентября контролеры выявили более 35 тысяч нарушений масочного режима в общественном транспорте столицы, сообщило РИА «Новости».

Ранее контроль за соблюдением масочного режима был усилен в московских торговых центрах и кафе. За соблюдением правил следят специальные мониторинговые группы. Нарушителям может грозить крупный штраф или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, мониторинговые группы работают с прошлого года, они не прекращали свои рейды, но сейчас контроль будет усилен из-за роста заболеваемости ковидом. Немерюк отметил, что за минувшую неделю уже несколько ТЦ получили предостережения из-за нарушений.

За минувшие сутки в Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом. Были госпитализированы 887 человек.