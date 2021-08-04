Контроль за масочным режимом усилили в Ростовской области

Во всех муниципалитетах Ростовской области правоохранители усилили контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Региональные власти ужесточили коронавирусные ограничения. Они распространятся на посещение кафе, МФЦ и спортзалов. Люди смогут их посещать лишь при наличии сертификата о вакцинации, либо отрицательном ПЦР-тесте, либо документа о перенесенном в течение полугода ковиде. Сотрудники полиции и Росгвардии проверяют соблюдение масочного режима в местах возможного скопления людей.