Общество 30 декабря 2022, 12:43 Контроль за БАДами предложили усилить в Совете Федерации

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Член Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности заслуженный врач России Владимир Круглый в разговоре с «Парламентской газетой» сообщил, что в весеннюю сессию Совет Федерации планирует разработать законодательные инициативы, усиливающие контроль за пищевыми добавками.

По его словам, интернет-площадки не дают гарантий, что покупатель получит оригинальный сертифицированный продукт. В отличие от обычных лекарств производителям БАДов достаточно лишь доказать их пищевую безопасность, а не следовать международным стандартам GMP.

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«Как его сегодня контролируют, как проверяют, содержатся ли в пищевых добавках именно те вещества, которые заявлены, и в какой концентрации — все эти вопросы мы сегодня изучаем», — сказал сенатор.

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Что же касается рекламы БАДов, как заметил Круглый, некоторые производители указывают там ту информацию в инструкции, которую им выгодно донести до потребителя.

2 марта Совет Федерации планирует провести заседание с приглашенными экспертами из Роспотребнадзора, а также с представителями профессионального сообщества и участниками рынка.