Раскина напомнила, что многие итальянцы живут семьями, несмотря на то, что есть возможность заразиться коронавирусом, если кто-то выходит на улицу.

По ее словам, сейчас в стране популярны небольшие дома, где пенсионеры, взрослые и дети живут на разных этажах, дабы свести личные контакты к минимуму. Женщина отметила, что у них нет требований иметь электронный пропуск, как в Москве.

«Контроль везде разный. В СМИ описывали ситуацию, когда житель Рима купил три бутылки вина, его остановили полицейские и заявили, что он вышел из дома не по необходимости. В итоге ему выписали штраф в 600 евро», — обратила внимание собеседница информагентства.

Она добавила, что в начале эпидемии итальянцы стали в первую очередь покупать дрожжи и муку, чтобы печь дома пиццу, хлеб и делать пасту.

При этом в магазинах нельзя говорить по телефону, только совершать покупки. Свои правила есть у прогулок с детьми. На улицу может выходить только один родитель с одним ребенком.

«Большинство итальянцев искренне любят Россию и хорошо относятся к россиянам. Итальянцы были действительно благодарны за оказанную помощь, хотя далеко не все находились в регионах, куда эта помощь поступала. Италия была на подъеме, все радовались помощи, писали и благодарили Россию», — заверила Раскина.