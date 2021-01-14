Контроль аренды квартир усилят в России

По данным портала «Политика сегодня», законопроект направлен на повышение прозрачности рынка. Сейчас подавляющее большинство арендодателей не платит налоги.

Для этого будет создана специальная цифровая платформа. В ней арендодатели будут регистрировать договоры. Платформа сама посчитает сумму налога.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев поддержал эту разработку.

«Это абсолютно правильная мера. Недопустимо, когда в стране продолжает существовать серый сектор, где люди получают доход и не платят с него налоги», — считает он.

Также Беляев предположил, что часть арендодателей поднимет цены на жилье, чтобы покрыть расходы. Он отметил, что это будет зависеть также от спроса и предложения. После того, как многие мигранты покинули Россию спрос на съем жилья падает.

«Вероятнее всего, цены вырастут не на 13%, а чуть меньше», — заключил он.