«Молдовагаз» выразил надежду на заключение нового контракта с «Газпромом»

Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что Молдавия надеется заключить новый контракт с «Газпромом» в следующем году. Свое заявление он сделал в эфире телеканала N4. Чебан отметил, что не так давно «Газпром» и «Молдовагаз» впервые сели за стол переговоров, чтобы обсудить все существующие проблемы.

«Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с „Газпромом“, который заменит действующий», — привело его слова «РИА Новости».

Чебан отметил, что российская и молдавская компании продлили контракт еще на пять лет. Обсуждение прошло 29 октября. В «Газпроме» сочли условия, о которых удалось договориться, взаимовыгодными.

Президент Молдавии Майя Санду тоже подтвердила, что в Кишиневе остались довольными новыми договоренностями. Самой большой проблемой она назвала цену, поскольку Молдавия рассчитывала на меньшую стоимость. У страны есть задолженность перед «Газпромом». Ее будут реструктурировать, обсуждение этого вопроса состоится позднее.