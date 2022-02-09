Контракт «Трансмашхолдинга» с Аргентиной откроет новые возможности российскому экспорту
Предприятие «Трансмашхолдинг» (ТМХ) выиграло тендер на поставку электропоездов Аргентине. Об этом «Экономика сегодня» поговорила с президентом «ТМХ Интернешнл» Ханс-Мартином Шабертом.
В Аргентину будут экспортировать модификацию российских поездов «Иволга». Это современные поезда, способные развивать скорость до 160 километров в час.
Такие проекты помогают развитию российского производства и экспорта, рассказал Шаберт.
«Подобные проекты обладают существенным мультипликативным потенциалом и позволяют развивать производственную кооперацию на домашнем и международном рынках», — заключил он.