Контракт «Трансмашхолдинга» с Аргентиной откроет новые возможности российскому экспорту

Предприятие «Трансмашхолдинг» (ТМХ) выиграло тендер на поставку электропоездов Аргентине. Об этом «Экономика сегодня» поговорила с президентом «ТМХ Интернешнл» Ханс-Мартином Шабертом.

В Аргентину будут экспортировать модификацию российских поездов «Иволга». Это современные поезда, способные развивать скорость до 160 километров в час.

Такие проекты помогают развитию российского производства и экспорта, рассказал Шаберт.

«Подобные проекты обладают существенным мультипликативным потенциалом и позволяют развивать производственную кооперацию на домашнем и международном рынках», — заключил он.