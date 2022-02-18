Контрафактные шубы на сумму в 26 млн рублей изъяли из магазинов Петербурга

В торговом центре на севере Санкт-Петербурга в двух магазинах обнаружили контрафактные меховые изделия. Таможенная служба вместе с сотрудниками из Роспотребнадзора оценили их в 26 миллионов рублей, написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), магазины незаконно продавали 184 шубы из натурального меха и 1 294 куртки, пальто и дубленки с меховыми элементами. Все они были без обязательной маркировки.

На владельцев магазина завели дела об административном правонарушении. Всю немаркированную продукцию изъяли сотрудники Роспотребнадзора.