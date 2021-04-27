СМИ: Россию накроет волной контрафактного алкоголя

После перехода на единую систему импорта российского и зарубежного алкоголя в РФ может вырасти число поддельной продукции в этом сегменте рынка.

Ситуация вызвала беспокойство в Национальном союзе защиты прав потребителей. Его председатель Павел Шапкин поделился опасениями в беседе с Ura.Ru, заметив, что многое зависит от самого процесса.

«Значительная часть импорта маркируется на территории Прибалтики — примерно 60%. Мы перешли с акцизных на федеральные специальные марки — теперь для импортной и российской алкогольной продукции они едины», — напомнил эксперт.

Шапкин задался вопросом, «не уйдут ли под видом поставок по импорту марки на внутренний рынок, чтобы ими маркировать неучтенную алкогольную продукцию». Если они будут «где-то пропадать», то доля контрафактного спиртного в России из-за этого увеличится.

При этом алкоголь подешевеет, добавил заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни институт социально-экономических проблем РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова Вячеслав Бобков.

«Рост контрафактного алкоголя при маркировке в РФ — возможный вариант. Однако все зависит от того, какой будет контроль», — заметил он.

Бобков указал на необходимость найти способы «не маркировать некачественную продукцию под видом оригинальной».

«Но если будут сокращены таможенные сборы, и не надо будет платить прибалтийским компаниям, нас может ожидать даже удешевление этой продукции», — сказал специалист, добавив, что мера в целом хорошая.