Контрабандистам напомнили об ответственности за вывоз антиквариата из России

Незаконная продажа антиквариата процветает в мире, несмотря на все усилия правоохранительных органов. В частности, из России продолжают вывозить старинные артефакты. Об этом сообщила газета «Известия». Издание напомнило об ответственности за нарушение.

В конце августа таможенники из Крыма задержали мужчину, пытавшегося вывезти на Украину 84 предмета древности. В частности, орудия труда, украшения, наконечники стрел. Эти артефакты относятся в том числе к VIII веку до нашей эры.

«Экспертиза подтвердила, что все артефакты представляют культурную ценность и получены в результате археологических раскопок, как санкционированных, так и несанкционированных, — сообщила пресс-секретарь Крымской таможни Ирина Хвостенко.

Другой случай произошел в Калининграде в январе 2021 года. Тогда шофер-дальнобойщик пытался вывезти в Литву два шлема, которые были изготовлены в период III века до нашей эры — I века нашей эры. Однако его задержали таможенники. Общая стоимость предметов оценивалась в 380 тысяч рублей. Дело о контрабанде направили в суд.

Законодательство РФ жестко ограничивает вывоз и ввоз ценностей в страну. За незаконные вывоз и ввоз культурных ценностей могут привлечь к уголовной ответственности по статье УК РФ «Контрабанда» или по КоАП «Административные правонарушения в области таможенного дела».

Также предусмотрена уголовная ответственность в случае невозвращения в положенный срок в Россию культурных ценностей.