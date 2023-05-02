Общество 02 мая 2023, 20:08 Контент без правил: свежее обновление ЯRUS позволяет создавать платные ленты с эксклюзивом

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Эксклюзивный контент с платным доступом: в новом обновлении приложения ЯRUS блогеры создают специальные блоги. Оплата за подписку, донаты и монетизация — как еще заработать на личном творчестве?

Владельцы Android могут создавать закрытые блоги, доступ к которым возможно получить за плату. Назначить подписчикам единоразовый платеж или показывать контент по ежемесячной подписке, автор решает при создании ленты.

От обучающих видеороликов до секретных публикаций: участники платных лент смогут смотреть только уникальные материалы, недоступные общей публике. Ограничения на контент отсутствуют: блогеры устанавливают собственные правила входа. Авторы решают, какой контент показать пользователям, кто именно будет его видеть и сколько будет стоить участие.

Дополнительный заработок принесут донаты. Если контент интересен, то щедрые подписчики поделятся монетками, эквивалентными рублю по курсу один к одному.

В платных лентах ЯRUS дополнительные поощрения получат видеоблогеры: за каждую 1000 просмотров автору длинного ролика начислят 50 монет. Известных инфлюенсеров ждет дополнительная выгода: за 100 000 просмотров блогер получит полмиллиона рублей, а за 1 миллион просмотров премия составит 5 миллионов рублей.

От кулинарных рецептов и вязаний крючком до психологии и политики: более 11 миллионов пользователей ЯRUS могут создавать тематические ленты и настраивать контент по личным интересам. Сегодня скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.

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