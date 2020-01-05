Контактные зоопарки решили поместить животных в клетки

Российские контактные зоопарки, которые решили не закрываться, планируют изменить формат и поместить животных в клетки. Это стало необходимо после того, как в России начал действовать запрет на контактные зоопарки.

«По данным опроса 138 организаций, проведенного кол-центром 2ГИС в последних числах декабря, контактные зоопарки, которые до сих пор не закрылись, планируют продолжить работу и в 2020 году. Они намерены изменить формат — оборудовать помещение клетками и запретить посетителям трогать животных», — цитирует РИА «Новости» результаты исследования.

Переоснащение позволит контактным зоопаркам существовать в измененном формате до 2022 года — к этому времени все предприниматели, которые используют животных, должны будут получать обязательную лицензию.

Закон «Об ответственном обращении с животными» был принят Госдумой в декабре 2018 года. В нем прописан запрет на содержание контактных зоопарков с 1 января 2020 года. Как отметили в 2ГИС, после принятия закона в 15 российских мегаполисах контактных зоопарков стало на 6% меньше, чем годом ранее. Сейчас в России есть 130 контактных зоопарков: больше всего в Москве и Екатеринбурге.

С 1 января контактные зоопарки могут работать лишь в том случае, если для животных предусмотрено отдельное место, куда не могут заходить посетители. При этом у обитателей зоопарка всегда должен быть доступ в такие места, напомнила Газета.ru.