Контактировавшим с больными ковидом москвичам разрешили открывать больничный дистанционно

Жители Москвы получили возможность дистанционно открывать больничный лист в случае контакта с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

В том случае, если гражданин контактировал с заболевшим, ему необходимо убедиться, что этот факт зафиксирован работодателем или самим больным.

«Можно предложить заболевшему сообщить о контакте с вами, заполнив электронную форму. Если контакт с заболевшим COVID-19 произошел на работе, необходимо уточнить, передал ли работодатель сведения об этом в оперштаб», — говорится в сообщении мэрии.

Необходимо убедиться, что с момента перенесенного COVID-19 или вакцинации прошло более шести месяцев. В ином случае больничный не откроется.

«Больничный для контактных лиц будет закрыт дистанционно автоматически через семь дней, продлить его не могут. Если у пациента появились симптомы ОРВИ, нужно обратиться за консультацией врача», — добавили в сообщении мэрии.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за мутаций коронавирус не проникает в ткани легких, поражая лишь верхние дыхательные пути.