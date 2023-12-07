07 декабря 2023, 13:09
Консультант Валинуров: дополнительный доход перед Новым годом принесет работа курьером
Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал об источниках дополнительного дохода, что особенно актуально перед Новым годом. В период праздников станут востребованы курьеры, отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Компании готовы нанимать людей даже на несколько доставок, на полдня. <…> И эта работа тоже оплачивается», — пояснил специалист.
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Еще один вариант — дистанционный фриланс, например почтовые рассылки или создание «лендингов». По словам Валинурова, для такой подработки потребуется обучение, однако в Сети можно найти бесплатные онлайн-курсы.
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Новый год
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