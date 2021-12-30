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    30 декабря 2021, 15:28

    Консультант Розенфельд назвал дисциплину главным условием для накопления денег на Новый год

    Оксана Лавнюженко

    Инвестиционный консультант Эрик Розенфельд рассказал россиянам, как легко накопить деньги на празднование Нового года. Своими мыслями он поделился в беседе с «Радио 1».

    Консультант Розенфельд назвал дисциплину главным условием для накопления денег на Новый год

    По словам эксперта, для празднования главного дня в году достаточно иметь сумму в 60 рублей, однако ее необходимо откладывать каждый день. Через 365 дней в кармане появится более 20 тысяч рублей. Этих денег хватит на то, чтобы приготовить стол и купить подарки самым близким, написало «Утро.ру».

    По части накоплений финансовый эксперт порекомендовал придерживаться дисциплины, контролировать себя и не делать лишних трат.

    «Если мы можем составить список, понять, какое количество людей будет за столом и ограничить себя в этой части, не сделать в три раза больше, чем в состоянии съесть эта компания, тогда можно будет не потратить лишнего и не выбрасывать то, что так долго готовилось», — отметил он.

    Зачастую неуемные траты связаны с желанием в глазах родственников выглядеть презентабельно. Однако если люди смогут стать более самодостаточными и сделать праздник по своему вкусу, то траты окажутся существенно ниже, заключил Розенфельд.