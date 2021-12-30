Консультант Розенфельд назвал дисциплину главным условием для накопления денег на Новый год

Инвестиционный консультант Эрик Розенфельд рассказал россиянам, как легко накопить деньги на празднование Нового года. Своими мыслями он поделился в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, для празднования главного дня в году достаточно иметь сумму в 60 рублей, однако ее необходимо откладывать каждый день. Через 365 дней в кармане появится более 20 тысяч рублей. Этих денег хватит на то, чтобы приготовить стол и купить подарки самым близким, написало «Утро.ру».

По части накоплений финансовый эксперт порекомендовал придерживаться дисциплины, контролировать себя и не делать лишних трат.

«Если мы можем составить список, понять, какое количество людей будет за столом и ограничить себя в этой части, не сделать в три раза больше, чем в состоянии съесть эта компания, тогда можно будет не потратить лишнего и не выбрасывать то, что так долго готовилось», — отметил он.

Зачастую неуемные траты связаны с желанием в глазах родственников выглядеть презентабельно. Однако если люди смогут стать более самодостаточными и сделать праздник по своему вкусу, то траты окажутся существенно ниже, заключил Розенфельд.