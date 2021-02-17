Консультант по розничной торговле объяснил, как появляются скидки и акции в супермаркетах

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, консультант по розничной торговле Сергей Илюха объяснил, как в супермаркетах появляются скидки и акции, написало РИА ФАН.

«Есть акции добросовестные и недобросовестные. Вторые проводятся так — снижают цену, чтобы продать остатки уже испорченной продукции. Это делать нельзя», — заметил специалист.

Он пояснил, что такие уловки запрещены на законодательном уровне. По словам консультанта, в крупных сетевых магазинах акции проходят абсолютно прозрачно. Например акция «Успей купить», при которой скидка составляет примерно 30%. Речь идет о продуктах, срок годности которой скоро закончится.

Также существует схема, когда производитель говорит, что товар должен стоить 1000 рублей, а магазин понимает, что в условиях конкуренции цена составляет 600 рублей. По этой причине продукт выставляют за 700 рублей. Такая скидка мотивирует человека на первоначальную покупку.