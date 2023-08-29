Консультант по этикету Николаева рассказала, что подарок учителю на 1 сентября не должен быть дороже 3 тысяч | 360°

Общество 29 августа 2023, 12:16 Консультант по этикету Николаева рассказала, что подарок учителю на 1 сентября не должен быть дороже 3 тысяч

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Презент, который преподносят на 1 сентября учителю, должен быть достаточно официальным и не слишком дорогим. Об этом «Москве 24» рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

По ее словам, лучше отдать предпочтение цветам. Букет не должен быть слишком вычурным или дорогим. Подойдут скромные и официально оформленные цветы.

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Если хочется сделать именно подарок, то он не должен быть дороже трех тысяч рублей, чтобы его не восприняли, как взятку. Также эксперт посоветовала преподнести презент от всего класса, а не делать персональный.

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