Общество 16 января 2024, 12:07 Консультант Минаева объяснила низкие зарплаты в гостиничной сфере сезонностью спроса

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Карьерный консультант Татьяна Минаева заявила, что интерес соискателей к гостиничной сфере резко упал из-за множества альтернатив. Данная отрасль отличается невысокими доходами, сообщило ИА НСН.

По словам эксперта, отели невысокого ценового сегмента предлагают сотрудникам сдельную зарплату. Объясняется это сезонностью спроса.

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«В таких условиях нельзя позволить себе нанимать людей на оклад», — рассказала специалист.

Она также добавила, что сложившаяся ситуация привела к текучке в гостиничной сфере.